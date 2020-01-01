МОЛОКО ИЗ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ

Альпийские луга расположены здесь на идеальной высоте, где прекрасный климат и отличная экология на бескрайних изумрудных пастбищах создают великолепные условия для коров, дающих молоко.
Альпийские луга расположены здесь на идеальной высоте, где прекрасный климат и отличная экология на бескрайних изумрудных пастбищах создают великолепные условия для коров, дающих молоко.
Кристально чистый горный воздух, талая вода и сочное разнотравье. Все это, вместе с многолетними традициями производства, — главные слагаемые отличного вкуса нашей продукции.
Кристально чистый горный воздух, талая вода и сочное разнотравье. Все это, вместе с многолетними традициями производства, — главные слагаемые отличного вкуса нашей продукции.
Бережная обработка молока, фасовка на современнейшем оборудовании и соблюдение международных стандартов качества помогают донести натуральность и пользу молочной продукции.
Бережная обработка молока, фасовка на современнейшем оборудовании и соблюдение международных стандартов качества помогают донести натуральность и пользу молочной продукции.
сохранить лучшее из того,
что дает горная природа
в первозданном
виде.
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Дорогие друзья, мы с гордостью представляем вам наш комбинат — высокотехнологичное, современное предприятие по производству натуральных и вкусных молочных продуктов.
Более 20 лет мы развиваем молочную отрасль в Кабардино-Балкарской Республике и добились в этом значительных успехов. Мы построили суперсовременный завод со строжайшим контролем качества.