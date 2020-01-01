МОЛОКО ИЗ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ НАША ГОРДОСТЬ

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Высокогорная
экозона
Приэльбрусья
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Альпийские луга расположены здесь на идеальной высоте, где прекрасный климат и отличная экология на бескрайних изумрудных пастбищах создают великолепные условия для коров, дающих молоко.

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Высокогорная
экозона
Приэльбрусья

Альпийские луга расположены здесь на идеальной высоте, где прекрасный климат и отличная экология на бескрайних изумрудных пастбищах создают великолепные условия для коров, дающих молоко.

Особый
Богатый
Вкус
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Кристально чистый горный воздух, талая вода и сочное разнотравье. Все это, вместе с многолетними традициями производства, — главные слагаемые отличного вкуса нашей продукции.

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Особый
Богатый
Вкус

Кристально чистый горный воздух, талая вода и сочное разнотравье. Все это, вместе с многолетними традициями производства, — главные слагаемые отличного вкуса нашей продукции.

Технологии Сохраняющие Натуральность
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Бережная обработка молока, фасовка на современнейшем оборудовании и соблюдение международных стандартов качества помогают донести натуральность и пользу молочной продукции.

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Технологии Сохраняющие Натуральность

Бережная обработка молока, фасовка на современнейшем оборудовании и соблюдение международных стандартов качества помогают донести натуральность и пользу молочной продукции.

Забота
о Вашем
здоровье
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Мы принципиально отказались от добавления и использования ГМО, искусственных добавок, вредных красителей и других ингредиентов, которые могут нанести вред здоровью нашим потребителям.
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Забота
о Вашем
здоровье

Мы принципиально отказались от добавления и использования ГМО, искусственных добавок, вредных красителей и других ингредиентов, которые могут нанести вред здоровью нашим потребителям.
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Компания

НАШ
ГЛАВНЫЙ
ПРИНЦИП

сохранить лучшее из того,
что дает горная природа
в первозданном
виде.

Дорогие друзья, мы с гордостью представляем вам наш комбинат — высокотехнологичное, современное предприятие по производству натуральных и вкусных молочных продуктов.

Более 20 лет мы развиваем молочную отрасль в Кабардино-Балкарской Республике и добились в этом значительных успехов. Мы построили суперсовременный завод со строжайшим контролем качества.

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Наши продукты

У нас широкий ассортимент продукции: все виды молочной продукции самого высокого качества. Более 200 наименований самых вкусных, качественных и экологически чистых молочных продуктов.

Продукция, производимая в соответствии с международными стандартами ISO, HACCP, сертификатом «Халяль», выданным Советом муфтиев России, по рецептурам ГОСТ и ТУ.

Новейшие технологии в сфере переработки молока, высококлассное оборудование, профессиональное и заботливое отношение к молоку, честный и ответственный подход к работе и потребителям.

Производство

Молоко из горных районов отличается по вкусовым и продуктовым свойствам. Оно имеет более богатую палитру вкусов разнообразия горных трав и заряжает людей здоровьем на долгие годы.

Вы когда-нибудь задумывались, какой сложный путь проходит молоко от коровы к нашему столу?

Путь этот гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Мы расскажем о том, как технологично организован этот процесс на Нальчикском молочном комбинате.

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