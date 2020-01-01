МОЛОКО ИЗ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ

У нас широкий ассортимент продукции: все виды молочной продукции самого высокого качества. Более 200 наименований самых вкусных, качественных и экологически чистых молочных продуктов.





Продукция, производимая в соответствии с международными стандартами ISO, HACCP, сертификатом «Халяль», выданным Советом муфтиев России, по рецептурам ГОСТ и ТУ.



